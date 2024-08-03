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У Полтаві велосипедист зіткнувся з автівкою - чоловік отримав травми

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 358

 

Поліція встановлює обставини ДТП

Учора, 2 серпня, близько 18.00 у Полтаві велосипедист зіткнувся з автомобілем Renault Trafic, за кермом якого перебував 40-річний місцевий чоловік. Унаслідок ДТП велосипедист – 50-річний мешканець Полтави, отримав тілесні ушкодження. Постраждалого ушпиталіли.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Поліція Полтави закликає велосипедистів та осіб, які керують самокатами, неухильно дотримуватись ПДР та надає кілька важливих порад для велосипедистів та самокатистів:

  1. Тримайтеся правої сторони дороги, рухаючись у тому ж напрямку, що й транспортні засоби.
  2. Якщо є спеціально відведені велосипедні доріжки або смуги, обов’язково користуйтеся ними.
  3. У темний час доби обов’язково використовуйте світлоповертачі (білого кольору спереду, та червоного – позаду), а також відбивачі на велосипеді та одязі.
  4. Захистіть свою голову, обов’язково одягайте шолом.
  5. Одягайте яскравий або відбивний одяг. Це допоможе водіям помітити вас на дорозі, особливо в умовах поганої видимості.
  6. Перевіряйте технічний стан велосипеда. Регулярно перевіряйте гальма, шини та ланцюг, щоб бути впевненим у безпеці свого транспортного засобу.
  7. Використовуйте ручні сигнали для поворотів та зупинок, щоб інші учасники руху розуміли ваші наміри.
  8. Будьте обережні на перехрестях. Перевіряйте, чи немає руху в обидва боки перед тим, як перетинати перехрестя.
  9. Тримайтеся подалі від сліпих зон великих транспортних засобів, таких як вантажівки та автобуси.
  10. Не слухайте музику під час їзди. Використання навушників може відволікати та заважати чути навколишні звуки.
  11. Уникайте їзди в несприятливих погодних умовах і слідкуйте за станом дороги.
  12. Плануйте свій маршрут заздалегідь. Вибирайте маршрути з меншим трафіком або спеціально відведені для велосипедистів.
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Автор: Віктор Крук
Теги: ДТП Полтава велосипедист
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