У Полтаві велосипедист зіткнувся з автівкою - чоловік отримав травми

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Учора, 2 серпня, близько 18.00 у Полтаві велосипедист зіткнувся з автомобілем Renault Trafic, за кермом якого перебував 40-річний місцевий чоловік. Унаслідок ДТП велосипедист – 50-річний мешканець Полтави, отримав тілесні ушкодження. Постраждалого ушпиталіли.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Поліція Полтави закликає велосипедистів та осіб, які керують самокатами, неухильно дотримуватись ПДР та надає кілька важливих порад для велосипедистів та самокатистів: