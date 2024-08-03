Учора в Глобиному поліцейські розшукали 12-річного хлопчика, який зник напередодні

Батько звернувся за допомогою до поліції лише наступного дня після зникнення сина
Учора, 2 серпня, близько 12.00 до відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції (місто Глобине) надійшло повідомлення від місцевого жителя про зникнення його 12-річного сина. Хлопчик пішов гуляти 1 серпня і не повернувся додому.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
- Поліцейські негайно розпочали пошуки малолітнього і вже за кілька годин знайшли його на одній із вулиць Глобиного. З дитиною все гаразд. Він уже вдома з рідними. Ювенальні поліцейські з'ясовують причини та обставини цієї події, - йдеться у повідомленні.
Поліція Полтавщини радить батькам та особам, які їх заміняють, у таких випадках насамперед не втрачати час на самостійні пошуки, а негайно інформувати поліцію про зникнення дитини на номер 102 або звернутися до районного підрозділу.
Яку інформацію потрібно повідомити, якщо зникла дитина:
- час, місце, обставини зникнення дитини, індивідуальні особливості дитини, її уподобання, фізичний та психічний стан на момент зникнення, розповісти про взаємовідносини, що склалися у дитини в сім'ї;
- надати фото дитини, інформацію щодо особливих прикмет зовнішності, одягу та речей, які були в дитини на час зникнення;
- надати інформацію про родинні, шкільні й позашкільні зв'язки, а також контакти щодо зниклої дитини в соціальних мережах;
- за наявності мобільного телефону, надати його IMEI та номер абонента.
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