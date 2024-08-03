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Учора в Глобиному поліцейські розшукали 12-річного хлопчика, який зник напередодні

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 452

 

Батько звернувся за допомогою до поліції лише наступного дня після зникнення сина

Учора, 2 серпня, близько 12.00 до відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції (місто Глобине) надійшло повідомлення від місцевого жителя про зникнення його 12-річного сина. Хлопчик пішов гуляти 1 серпня і не повернувся додому.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

- Поліцейські негайно розпочали пошуки малолітнього і вже за кілька годин знайшли його на одній із вулиць Глобиного. З дитиною все гаразд. Він уже вдома з рідними. Ювенальні поліцейські з'ясовують причини та обставини цієї події, - йдеться у повідомленні.

Поліція Полтавщини радить батькам та особам, які їх заміняють, у таких випадках насамперед не втрачати час на самостійні пошуки, а негайно інформувати поліцію про зникнення дитини на номер 102 або звернутися до районного підрозділу.

Яку інформацію потрібно повідомити, якщо зникла дитина: 

  • час, місце, обставини зникнення дитини, індивідуальні особливості дитини, її уподобання, фізичний та психічний стан на момент зникнення, розповісти про взаємовідносини, що склалися у дитини в сім'ї; 
  • надати фото дитини, інформацію щодо особливих прикмет зовнішності, одягу та речей, які були в дитини на час зникнення; 
  • надати інформацію про родинні, шкільні й позашкільні зв'язки, а також контакти щодо зниклої дитини в соціальних мережах; 
  • за наявності мобільного телефону, надати його IMEI та номер абонента.
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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Глобине зниклий розшукали
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