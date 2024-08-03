Учасники бойових дій можуть безоплатну здобути освіту – на вибір 124 професії та спеціальності

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 158

Кожен учасник бойових дій має право здобути безоплатну освіту за допомогою ваучера на навчання. Ваучер дає можливість навчатися за 124 професіями або спеціальностями. Сума ваучера становить 30 200 грн. Проте, якщо вартість навчання дорожче, то різницю можна доплатити самостійно.

Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Алгоритм дій: