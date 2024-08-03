Учасники бойових дій можуть безоплатну здобути освіту – на вибір 124 професії та спеціальності
Сьогодні, 12:41
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Сума ваучера на навчання становить 30 200 грн
Кожен учасник бойових дій має право здобути безоплатну освіту за допомогою ваучера на навчання. Ваучер дає можливість навчатися за 124 професіями або спеціальностями. Сума ваучера становить 30 200 грн. Проте, якщо вартість навчання дорожче, то різницю можна доплатити самостійно.
Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Алгоритм дій:
- обрати потрібну професію або спеціальність із затвердженого переліку;
- подати заявку онлайн на сайті Держслужби зайнятості або звернутися до найближчого центру зайнятості;
- надати пакет документів (паспорт; трудова книжка; документ про освіту; реєстраційний номер платника податків, а також документи, що підтверджують статус УБД або особи з інвалідністю);
- протягом 5 робочих днів із дня надходження позитивного рішення звернутись до центру зайнятості та забрати ваучер;
- обрати навчальний заклад та укласти Договір про навчання протягом 90 днів з дати отримання ваучера.
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