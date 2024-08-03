У Миргороді поліція всю ніч розшукувала зниклу 15-річну дівчину

Сьогодні, 13:56 Переглядів: 175

Неповнолітня дівчина вигулювала собаку та разом з нею залишилася ночувати у знайомих

Учора ввечері у Миргороді зникла 15-річна дівчина. Про зникнення доньки Миргородський райвідділ поліції 2-го серпня близько 23.00 повідомила мешканка Миргорода. Поліцейські розшукали неповнолітню дівчину всю ніч та повернули її додому.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

- Мати зниклої повідомила, що її донька близько 19-ї години пішла вигулювати собаку та не повернулася. Після надходження повідомлення про зникнення дитини, на її пошуки ми негайно направили максимальну кількість особового складу райвідділу поліції. Пошукові заходи тривали всю ніч. Сьогодні близько 8:30 поліцейські розшукали дівчину – разом зі своїм домашнім улюбленцем вона перебувала у знайомих. З неповнолітньою все добре, її повернули додому, - розповів начальник Миргородського районного відділу поліції Віталій Ярмолюк.

Нагадаємо, учора в Глобиному поліцейські розшукали 12-річного хлопчика, який зник напередодні. Батько звернувся за допомогою до поліції лише наступного дня після зникнення сина.