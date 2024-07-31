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Кременчуцькі волонтери виготовили та відправили на фронт 174 причепи — збирають ще на два

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 1 364 Коментарів: 1

  

Передані команді волонтерів Сергія Каптана кошти будуть використані на виготовлення причепів для захисників України

З початку повномасштабної війни кременчуцький волонтер та голова благодійного фонду «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан разом зі своєю командою займається допомогою військовим, виготовляючи для них причепи та буржуйки. За цей час їм вдалося відреставрувати та самотужки виготовити й передати військовим на фронт вже 174 причепи та 13 полу лафетів.

Учора кременчуцькі волонтери віддали воїнам одного з підрозділів Сил ППО ЗСУ черговий причеп. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Сергій Каптан.

— Віддали 170-й та 171-й причепи захисникам неба над Полтавщиною. Сподіваюся що це допоможе бути їм ще більш ефективними, - написав Сергій Каптан

Він розповів, що наразі кременчуцькі волонтери збирають кошти на виробництво ще двох причепів для військових, які терміново потрібні на фронті. Потрібно назбирати 50 тисяч гривень. А є ще чотири звернення від захисників з різних військових частин, яким також потрібні причепи. Волонтери не встигають фізично, але роботу більше гальмує нестача матеріалів, які коштують чимало.

— Ми продовжуємо працювати, не зупиняємося, бо тільки так, тільки СПІЛЬНО ПЛІЧ-О-ПЛІЧ ми зможемо здолати цього ворога!

Будемо дуже вдячні за будь-яку допомогу — донати, метал, добре слово, поширення цього допису, — закликав Сергій Каптан.

Кожен може долучитися до цих ініціатив, надавши допомогу кременчуцьким волонтерам.

Разом до Перемоги!

 

Допомогти у цій важливій справі можна тут:

Безпечний переказ коштів

https://send.monobank.ua/jar/5PxzTfzPgr

Картка МоноБанки причепи для ЗСУ:

5375 4112 2015 1489

Картка Приватбанку:

5169 3600 0294 2401

Paypal:

sergkaptan@gmail.com

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: волонтери причеп допомога військовим донати Сергій Каптан
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Коментарі: 1

45
OLDTROLL:
29 липня 2024 16:00

Ні,ну ви клоуни,розуму не вистачило приховати прив'зки до місцевості?((( Не здивуюсь, якщо туди щось прилетить...


0 1

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