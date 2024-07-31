Падіння в підвал і удар струмом: у Кременчуці стались 2 нещасні випадки — ДСНС

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 66

Людину, яка впала у підвал, передали медикам

30 липня у Кременчуці стались 2 нещасні випадки — падіння в підвал та ураження струмом на смерть. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Відомо, що вранці на провулку Ювілейний жінка впала у підвал. За допомогою медичних нош рятувальники підняли жінку з підвального приміщення та передали працівникам «швидкої», йдеться у повідомленні ДСНС.

Вже о 16.14 на вулиці Кострова людину уразило електричним струмом — вона загинула, розповіли рятувальники.

Нагадаємо, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на балконі дев’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Тараса Бульби, 13 в Кременчуці.