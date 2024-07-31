Ексочільника Полтавської ОВА помітили на Олімпійських іграх в Парижі

Його як раз побачили під час підтримки полтавського боксера Олександра Хижняка, який пройшов до чвертьфіналу Олімпійських ігор-2024
Колишнього начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна помітили на трибунах вболівальників на Олімпійських іграх, що нині проходять в Парижі. Ексчиновник був разом зі своєю дружиною Олександрою Луніною. Про це повідомили на телеграм-каналі «Фонтан за мільйон».
Дмитро Лунін є почесним президентом Федерації боксу Полтавської області — його як раз побачили під час підтримки полтавського боксера Олександра Хижняка, який пройшов до чвертьфіналу Олімпійських ігор-2024.
Нагадаємо, у березні 2023 року екскерівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін втретє став татом.
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