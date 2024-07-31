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Рекорд побитий: у Кременчуці повітряна тривога лунала понад 10 годин

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 268

 

Попередня найдовша тривога тривала 6 годин

Сьогодні, 31 липня, у Кременчуці пролунала найдовша повітряна тривога. Сигнал повітряної тривоги тривав 10 годин 26 хвилин (626 хвилин). Попередній рекорд — 388 хвилин (6 год 28 хв) був минулого року — 9 березня 2023 року. 

Цієї ночі відбулася наймасовіша атака України ударними дронами. 

Кременчужани та мешканці району чули вибухи. У повітряних силах України повідомляли про рух безпілотників на Полтавщині. Також про активність російської тактичної авіації на східному напрямку та про загрозу застосування авіаційних засобів ураження попереджали військові.

За словами начальника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, в області працювала протиповітряна оборона. Влучань на території Полтавщини не зафіксовано. 

Нагадаємо, 30 липня, близько 23.00, на Полтавщині пролунали вибухи. Про це у соцмережах почали повідомляти місцеві мешканці.

Повітряну тривогу в області оголосили об 22.13. А вже за кілька хвилин з’явилася інформація від командування Повітряних сил про рух безпілотників у напрямку області.

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Автор: Альона Душенко
Теги: сирена повітряна тривога БПЛА Шахеди
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