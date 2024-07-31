У Кременчуці пролунали вибухи: що відомо

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У повітряних силах України повідомляли про рух безпілотника біля Полтави станом на 4.02

Вранці 31 липня у Кременчуці було чутно звуки, схожі на вибухи. Про це передають кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

Нині в області оголошена повітряна тривога.

У повітряних силах України повідомляли про рух безпілотника біля Полтави станом на 4.02. О 3.25 військові попереджали про активність російської тактичної авіації на східному напрямку та про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Нагадаємо, 30 липня, близько 23.00, на Полтавщині пролунали вибухи. Про це у соцмережах почали повідомляти місцеві мешканці.

Повітряну тривогу в області оголосили об 22.13. А вже за кілька хвилин з'явилася інформація від командування Повітряних сил про рух безпілотників у напрямку області.