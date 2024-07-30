Полтавщина під атакою безпілотників: кременчужани чули вибухи

Вчора, 23:17 Переглядів: 958

Офіційної інформації від влади області наразі немає

30 липня, близько 23.00, на Полтавщині пролунали вибухи. Про це у соцмережах почали повідомляти місцеві мешканці.

Повітряну тривогу в області оголосили об 22.13. А вже за кілька хвилин з'явилася інформація від командування Повітряних сил про рух безпілотників у напрямку області.

Наразі офіційної інформації від голови Полтавської облвійськадміністрації немає.

Повітряна тривога в області ще триває. За повідомленням повітряних сил, ще декілька груп БпЛА з Харківської області рухаються у бік Полтавської.

Близько 00.10 вибух чули на Миргородщині. Раніше повітряні сили побідомляли про рух безпілотника у тому напрямку.

Близько 4.30 кременчужани чули кілька вибухів.

Нагадаємо, 27 липня вночі Росія вже атакувала Полтавщину БпЛА, тоді постраждав промисловий об'єкт.