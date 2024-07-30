Полтавщина під атакою безпілотників: кременчужани чули вибухи

30 липня, близько 23.00, на Полтавщині пролунали вибухи. Про це у соцмережах почали повідомляти місцеві мешканці.
Повітряну тривогу в області оголосили об 22.13. А вже за кілька хвилин з'явилася інформація від командування Повітряних сил про рух безпілотників у напрямку області.
Наразі офіційної інформації від голови Полтавської облвійськадміністрації немає.
Повітряна тривога в області ще триває. За повідомленням повітряних сил, ще декілька груп БпЛА з Харківської області рухаються у бік Полтавської.
Близько 00.10 вибух чули на Миргородщині. Раніше повітряні сили побідомляли про рух безпілотника у тому напрямку.
Близько 4.30 кременчужани чули кілька вибухів.
Нагадаємо, 27 липня вночі Росія вже атакувала Полтавщину БпЛА, тоді постраждав промисловий об'єкт.
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