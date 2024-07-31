За три місяці на Полтавщині виявили 38 нелегальних мігрантів

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 2

За останні три місяці, із 29 квітня до 26 липня, на території Полтавської області правоохоронці виявили 38 нелегальних мігрантів. Про це інформують у пресслужбі Управління Державної міграційної служби у Полтавській області.

Працівники міграційної служби звітують, що у рамках операції «Мігрант» в області перевіряли хостели, гуртожитки, розважальні заклади, ринки тощо. Під час цих перевірок правоохоронці зафіксували 173 випадки порушення міграційного законодавства.

Серед них було і 38 нелегальних мігрантів. Щодо 36 іноземців було прийняте рішення про примусове повернення до країни походження. Ще 19 особам заборонили в'їзд на територію України.

Порушникам міграціного законодавства нарахували штрафи у розмірі 557 тис. 957 грн, із яких понад 506 тис. грн вони вже сплачтили до державного бюджету.

Нагадаємо, наприкінці минулого року за два тижні на Полтавщині правоохоронці виявили 17 нелегальних мігрантів.