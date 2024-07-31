Кабмін схвалив створення застосунку «Армія+»: які функції там будуть

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 185

У кожного військовослужбовця в «Армія+» буде особистий кабінет, де він зможе користуватись корисними послугами

Уряд схвалив положення про новий застосунок «Армія+» для військовослужбовців та призовників. Його створення та введення в експлуатацію повинно забезпечити Міністерство оборони України.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram, головними завданнями застосунку будуть:

надання електронних публічних послуг з отриманням та використанням інформації з державних електронних ресурсів;

можливість подати заяву, електронні рапорти та інші звернення;

отримання інформації з інших державних електронних ресурсів;

формування та відображення відомостей, що містяться в документах військового;

розміщення мультимедійного контенту, проведення опитувань та тестів;

трансляції теле- чи радіопрограм та інше.

З часом перелік функцій в «Армія+» може бути розширений.

У кожного користувача буде власний кабінет, де він зможе користуватись різними послугами.

Нагадаємо, ще у лютому 2024 року стало відомо, що команда IT-фахівців Міноборони працює над створенням мобільного застосунку «Армія+», у якому будуть доступні документи та послуги для військових.

Пізніше з’ясувалось, що його першою функцією буде військове ID – електронне посвідчення для військовослужбовців. Навколо нього будуть формуватись всі інші сервіси.

Також з самого початку в застосунку з’являться:

електронний рапорт, який дозволятиме подати документ у декілька кліків та відстежувати зворотний зв’язок;

база знань, за допомогою якої можна буде отримувати корисну інформацію;

форма зворотного зв’язку, де буде можливо надсилати типові та індивідуальні запити.

Нагадаємо, з 30 липня на порталі «Дія» можна отримати військово-обліковий документ із QR-кодом. За потреби його можна роздрукувати - документ має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий.