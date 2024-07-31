Кабмін схвалив створення застосунку «Армія+»: які функції там будуть

У кожного військовослужбовця в «Армія+» буде особистий кабінет, де він зможе користуватись корисними послугами
Уряд схвалив положення про новий застосунок «Армія+» для військовослужбовців та призовників. Його створення та введення в експлуатацію повинно забезпечити Міністерство оборони України.
Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram, головними завданнями застосунку будуть:
З часом перелік функцій в «Армія+» може бути розширений.
У кожного користувача буде власний кабінет, де він зможе користуватись різними послугами.
Нагадаємо, ще у лютому 2024 року стало відомо, що команда IT-фахівців Міноборони працює над створенням мобільного застосунку «Армія+», у якому будуть доступні документи та послуги для військових.
Пізніше з’ясувалось, що його першою функцією буде військове ID – електронне посвідчення для військовослужбовців. Навколо нього будуть формуватись всі інші сервіси.
Також з самого початку в застосунку з’являться:
Нагадаємо, з 30 липня на порталі «Дія» можна отримати військово-обліковий документ із QR-кодом. За потреби його можна роздрукувати - документ має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий.
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