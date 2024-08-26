Стало відомо, як завтра застосовуватимуть графік погодинних знеструмлень

Сьогодні, 20:18 Переглядів: 325

Завтра, 27 серпня, знову застосовуватимуть графіки погодинних знеструмлень. Про це інформують у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго».

Світло мешканцям Кременчука та області вимикатимуть вродовж усієї доби:

з 00:00 по 06:00 кількість одночасно застосованих черг — 3 (обсяг розвантаження 120МВт.)

з 06:00 по 11:00 кількість одночасно застосованих черг — 4 (обсяг розвантаження 160МВт.)

з 11:00 по 15:00 кількість одночасно застосованих черг — 3 (обсяг розвантаження 120МВт.)

з 15:00 по 21:00 кількість одночасно застосованих черг — 4 (обсяг розвантаження 160МВт.)

з 21:00 по 23:59 кількість одночасно застосованих черг — 3 (обсяг розвантаження 120МВт.)

Ознайомитися з графіком для Полтавщини можна буде ТУТ. Знайти свою адресу — у переліку.

Нагадаємо, що сьогодні Росія атакувала Україну дронами та ракетами. На Полтавщині поцілили у промисловий об'єкт — поранені п’ятеро, ще одна людина постраждала від уламків збитого дрона, який впав на будинок. Через це на Полтавщині застосували превентивні відключення електроенергії на всі 10 черг. Потім графіки аварійних відключень світла скасували, натомість застосували погодинні. Але ввечері знову повернулись до превентивних знеструмлень.

Міністр енергетики назвав ситуацію складною, а прем'єр-міністр повідомив, що голови облвійськадміністрацій отримали завдання розгорнути за потреби Пункти незламності.