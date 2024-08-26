Завдяки небайдужим кременчужанам волонтери закрили два збори — на автівку й коліматорний приціл

Поки військовослужбовці тримають оборону на передовій, волонтери тримають фронт допомоги. Минулого тижня закрили два збори, про які писав «Кременчуцький Телеграф»
Кременчуцька волонтерка Ольга Назарова на своїй Фейсбук-сторінці повідомила про закриття збору на пікап для військовослужбовців.
Ще один збір для Едуарда Редьки з 15 Слов’янської бригади НГУ на придбання коліматорного прицілу EOTech EXPS3-4 зі збільшувачем G33FTS (HHS1) також закритий.
Збори продовжуються, адже потреб не меншає. Відкриті рахунки й збори можна знайти на сторінках волонтерок Ольги Назарової й Марини Сідаш.
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