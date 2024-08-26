Завдяки небайдужим кременчужанам волонтери закрили два збори — на автівку й коліматорний приціл

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Поки військовослужбовці тримають оборону на передовій, волонтери тримають фронт допомоги. Минулого тижня закрили два збори, про які писав «Кременчуцький Телеграф»

Кременчуцька волонтерка Ольга Назарова на своїй Фейсбук-сторінці повідомила про закриття збору на пікап для військовослужбовців.

«Це був наш найдовший збір — майже два місяці. Але ми таки змогли! Я завжди вірила в вас, мої друзі, найкращі в світі люди, неперевершені українці! Безмежно вдячна кожному, хто донатив на це авто! Особлива подяка волонтерській групі Slava Ukraini! з міста Дарлінгтон, Велика Британія й особисто Oksana Sizenko-Scott, Надія Гребенюк — ці чудові люди закрили збір, перерахувавши 27 200 грн! Дякую вам усім від щирого серця! Разом ми обов’язково переможемо! Вже знайшли в Чехії потрібний пікап, що підходить нам за всіма параметрами, до кінця тижня машина має бути у нас, майстри перефарбують — і на фронт», — написала пані Ольга.

Ще один збір для Едуарда Редьки з 15 Слов’янської бригади НГУ на придбання коліматорного прицілу EOTech EXPS3-4 зі збільшувачем G33FTS (HHS1) також закритий.

«Минулого місяця ми відкрили збір на приціл і ось його придбали! Вийшло це зробити навіть раніше, ніж сподівалися, бо знайшли в інтернеті за дешевшою ціною. Дякую кожному, хто долучився до збору, разом ми допомагаємо хлопцям-штурмовикам нищити ворога», — повідомила Марина Сідаш, волонтерка з Кобеляк.

Збори продовжуються, адже потреб не меншає. Відкриті рахунки й збори можна знайти на сторінках волонтерок Ольги Назарової й Марини Сідаш.