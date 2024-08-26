У Кременчуці взяли під варту юнака, який пограбував 8-річного хлопчика

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Підозрюваного у пограбуванні малолітньої дитини, взяли під варту. Про це «Кременчуцький Телеграф» дізнався від прокуратури.

За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури юнаку повідомили про підозру у грабежі, вчиненому відносно 8-річного хлопчика (ч. 4 ст. 186 КК України).

Слідством встановлено, що в середині серпня, полтавець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння на території дитячого майданчика на вул. Велика набережна, вчинив насильство до малолітнього та викрав його мобільний.

Наразі за клопотанням прокурора та слідчого до підозрюваного застосовано запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно поліція затримала грабіжника, який вкрав одяг з магазину в Карлівці.