У Кременчуці 18-річний юнак пограбував 8-річного

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За відібрану сумку з телефоном кременчужанину загрожує до 10 років за ґратами

21 серпня близько 18.00 на вул. Велика набережна у Кременчуці невідомий юнак вихопив у восьмирічного хлопчика сумку з мобільним телефоном та втік, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

— Поліціянти швидко встановили особу фігуранта. Ним виявився 18-річний місцевий мешканець. Наразі правопорушника затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, — розповів Олександр Холондович, начальник Кременчуцького районного управління поліції.

За цим фактом правоохоронці почали розслідування за ч.4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно поліція затримала грабіжника, який вкрав одяг з магазину в Карлівці.