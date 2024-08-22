У Кременчуці 18-річний юнак пограбував 8-річного

21 серпня близько 18.00 на вул. Велика набережна у Кременчуці невідомий юнак вихопив у восьмирічного хлопчика сумку з мобільним телефоном та втік, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За цим фактом правоохоронці почали розслідування за ч.4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно поліція затримала грабіжника, який вкрав одяг з магазину в Карлівці.
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