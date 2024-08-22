МВФ підтримує підвищення податків в Україні — це позитивно вплине на міжнародну підтримку країни

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 123 Коментарів: 2

Війна продовжиться й наступного року, бюджетні витрати ростимуть, і це потрібно враховувати у державному бюджеті України на 2024 та 2025 роки

Оголошене українським урядом підвищення податків в Україні позитивно вплине на готовність інших країн та донорів підтримувати Україну. Про це заявив голова місії Міжнародного валютного фонду МВФ) в Україні Гевін Грей під час дискусії в Центрі економічної стратегії, передає «Громадське».

За словами Гевіна Грея, кредитори очікують, що Україна виконає свою частину роботи й поступово ставатиме самодостатньою і функціонувати не за кошти зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів, а коштом власних платників податків. Він зауважив, що підвищення податків країні не уникнути, а ухвалення податкових змін міжнародні країни-донори сприймуть за важливий сигнал.

— Ми помітили жваву дискусію в українському суспільстві щодо тих податкових змін, які пропонує уряд. Певне збільшення податкових ставок, на жаль, є потрібним, — підкреслив Грей.

Представник МВФ переконаний, що міжнародна допомога, нещодавня реструктуризація зовнішнього боргу приватними кредиторами та податкова реформа є частинами єдиного пакета фінансової політики. У зв’язку з цим у фонді вважають правильними наміри уряду щодо змін у податковій політиці, з огляду на затягування війни.

— Очевидно, війна триватиме довше й продовжиться наступного року. Це матиме свої наслідки — бюджетні витрати ростимуть, сподівання на швидке відновлення доведеться відкласти. Бюджети на 2024 та 2025 роки повинні враховувати боргову стійкість країни. Більшість фінансування надійде ззовні, однак внутрішній ринок України теж має відіграти свою роль, — додав Грей.

За його словами, Україна у 2025 році потребуватиме більших розмірів зовнішнього фінансування, аніж раніше вважали аналітики МВФ.

Усі податки, які надійдуть до держбюджету України у 2024 році, витратять на оборону

Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт, який вносить зміни до Податкового кодексу та інших законів щодо особливостей оподаткування на час дії воєнного стану (№ 11416). Він передбачає підвищення податків на 125 млрд грн цього року і на 341,9 млрд грн — наступного.

З-поміж головних ініціатив — підвищення ставки військового збору з доходів фізосіб з 1,5% до 5% та необхідність його сплати ФОПами. А також запровадження військового збору для компаній і ФОПів 3 групи в 1% від доходу.

З критикою намірів уряду щодо підвищення податків виступили народні депутати та бізнес-спільнота України, заявивши, що це призведе до загального зростання цін та подорожчання життя.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що урядова ініціатива має альтернативу — пропозицію підвищити ПДВ до 23-24%.

В уряді заявляють, що закон про зміни до державного бюджету та податкову реформу необхідно ухвалити якомога швидше, інакше не вистачить коштів на виплати грошового забезпечення військовослужбовцям.

Усі кошти, які заробляє Україна, витрачаються на армію, а інші витрати фінансуються коштом партнерів

«Кременчуцький Телеграф» писав, що уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону. У законопроєкті пропонуються підвищити ставку військового збору для фізичних осіб — до 5% від доходів, а також ввести військовий збір для юросіб, ФОПів та на деякі операції. Увесь цей комплекс податкових змін, за розрахунками уряду, допоможе отримати державному бюджету вже у цьому році додаткові 140 млрд грн.

Нагадаємо, у 2024 році Україна планує витратити на армію, оборону та безпеку майже 1,7 трлн грн. Проте рівень доходів загального фонду державного бюджету цього року очікуються на рівні 1,575 трлн грн. Тож усі податки та інші платежі, які заплатять у 2024 році українці та український бізнес, спрямують на оборону країни, проте цього не вистачає.