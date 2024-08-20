У Раді пропонують підвищити ПДВ для юросіб до 23-24% — Forbes

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Однак Рада не встигне ухвалити зміни їх до вересня

Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт з підвищенням низки податків до вересня, а концепція документа зазнала змін, повідомляє Forbes Ukraine. Замість запланованого 1-відсоткового податку для юридичних осіб від обороту, уряд вирішив підвищити ПДВ на 3-4 відсоткових пункти, до 23-24%.

Інша зміна стосується авансового податку для автозаправних станцій (АЗС). Спочатку пропонувалося запровадити авансовий податок у розмірі 4000 грн за кубометр потужності зберігання пального. Нова концепція передбачає фіксований платіж 60 000 грн на місяць з однієї АЗС.

Підвищення військового збору для фізичних осіб та ФОПів залишається без змін. За прогнозами, нові податкові зміни набудуть чинності вже з 1 жовтня 2024 року, оскільки Рада не встигне ухвалити їх до вересня.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону. У законопроєкті пропонуються підвищити ставку військового збору для фізичних осіб — до 5% від доходів, а також ввести військовий збір для юросіб, ФОПів та на деякі операції. Увесь цей комплекс податкових змін, за розрахунками уряду, допоможе отримати державному бюджету вже у цьому році додаткові 140 млрд грн.