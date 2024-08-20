«Фарби життя»: сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкриється виставка фотографа Ігоря Носова (афіша)

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 72

Усіх поціновувачів мистецтва фотографії запрошують на цю подію, щоб поринути у світ кольорів та натхнення, відчути емоції та історії, які передають роботи талановитого автора

Сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкриється персональна виставка «Фарби життя» фотографа Ігоря Носова. Відкриття виставки відбудеться 20 серпня о 14.00 за адресою: вулиця Ігоря Сердюка, 2.

Графік роботи музею: середа-неділя з 9.00 до 16.30. Нагадаємо, минулої осені Носов виставляв понад 60 фотографій і картин у Кременчуцькій міській художній галереї.

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