Усіх поціновувачів мистецтва фотографії запрошують на цю подію, щоб поринути у світ кольорів та натхнення, відчути емоції та історії, які передають роботи талановитого автора
Сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкриється персональна виставка «Фарби життя» фотографа Ігоря Носова.
Відкриття виставки відбудеться 20 серпня о 14.00 за адресою: вулиця Ігоря Сердюка, 2.
Графік роботи музею: середа-неділя з 9.00 до 16.30.
Нагадаємо, минулої осені Носов виставляв понад 60 фотографій і картин у Кременчуцькій міській художній галереї.
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