Сьогодні, 20 серпня, поблизу Кременчука пролунає технічний вибух у кар'єрі

Якщо у зазначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух буде перенесений
Сьогодні, 20 серпня, о 12.00, в одній з громад Кременчуцького району відбудеться контрольований технічний вибух. Про це повідомили у пресслужбі компанії, зазначивши, що усі органи влади належно поінформовані та надали свої погодження.
Про заплановані на сьогодні технічні вибухові роботи у Кременчуцькому районі також попередив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
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