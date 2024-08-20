Сьогодні, 20 серпня, поблизу Кременчука пролунає технічний вибух у кар'єрі

Сьогодні, 09:10 Переглядів: 69

Якщо у зазначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух буде перенесений

Сьогодні, 20 серпня, о 12.00, в одній з громад Кременчуцького району відбудеться контрольований технічний вибух. Про це повідомили у пресслужбі компанії, зазначивши, що усі органи влади належно поінформовані та надали свої погодження.

— Якщо у зазначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух буде перенесено на час після закінчення тривоги або інші дати, — пояснили у пресслужбі компанії.

Про заплановані на сьогодні технічні вибухові роботи у Кременчуцькому районі також попередив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій! — написав він.