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Надзвичайні новини

Рятувальники ліквідували 8 пожеж в екосистемах Кременчуцького району

Сьогодні, 09:23 Переглядів: 0

 Горіли сухостій та сміття

За минулу добу рятувальники ліквідували 8 пожеж в екосистемах на території Кременчуцького районуповідомили 20 серпня у пресслужбі Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України.

19 серпня рятувальники отримали серію повідомлень про пожежі сміття та сухої рослинності:

  • 11.07, с. Старий Хутір: горіло сміття на площі 0,2 га. Пожежу ліквідували о 20.55.
  • 13.30, с. Новоселівка: зайнялася суха рослинність на площі 0,06 га. Пожежу ліквідували о 15.51.
  • 23.30, м. Глобине: загорілося сміття та суха рослинність на площі 0,2 га. Пожежу ліквідували о 6.27.
  • 14.47, с. Кривуші: займання сухої рослинності на площі 250 м². Пожежу ліквідували о 17.05.
  • 15.47, с. Підгорівка: горіла суха рослинність на площі 1 га. Пожежу ліквідували о 16.35.
  • 15.52, с. Пришиб: суха рослинність горіла на площі 0,1 га. Пожежу ліквідували о 16.25.
  • 6.05, поблизу с. Радалівка: горіли торф'яні масиви на площі 0,8 га. Ліквідація триває.
  • 16.53, с. Рокитне: загорілася суха рослинність на площі 0,5 га. Пожежу ліквідували о 18.06.


Жертв і постраждалих немає. До гасіння пожеж були залучені підрозділи ДСНС та місцева пожежна охорона. Причини виникнення пожеж встановлюються надзвичайниками.

Нагадаємо, напередодні у Кременчуці через пожежу у причепі ледь не згоріли припарковане поруч авто та будинок.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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