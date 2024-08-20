Рятувальники ліквідували 8 пожеж в екосистемах Кременчуцького району

За минулу добу рятувальники ліквідували 8 пожеж в екосистемах на території Кременчуцького району, повідомили 20 серпня у пресслужбі Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України.

19 серпня рятувальники отримали серію повідомлень про пожежі сміття та сухої рослинності:

Жертв і постраждалих немає. До гасіння пожеж були залучені підрозділи ДСНС та місцева пожежна охорона. Причини виникнення пожеж встановлюються надзвичайниками.

Нагадаємо, напередодні у Кременчуці через пожежу у причепі ледь не згоріли припарковане поруч авто та будинок.