У Кременчуці через пожежу у причепі ледь не згоріли припарковане поруч авто та будинок

18 серпня о 16.30 на вул. Заводська у Кременчуці згорів причіп, повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України.
По прибуттю на місце виклику, рятувальники встановили, що вогнем охоплено причіп на площі 30 м². Пожежу ліквідували, запобігши подальшому поширенню вогню.
Вогонь знищив дерев’яне облицювання на площі 10 м² та вживані речі; пошкодив причіп на площі 30 м². Однак надзвичайникам вдалося врятувати розташовані поряд легковий автомобіль та житловий будинок.
Постраждалих або загиблих внаслідок пожежі немає. До гасіння залучалося одне відділення 15-ї ДПРЧ. Причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями ДСНС.
Нагадаємо, під час пожежі у будинку на вул. Перемоги в Кременчуці рятувальники евакуювали 9 людей.
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