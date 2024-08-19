Вночі у Кременчуці горів легковик

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19 серпня о 1.53 на вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова у Кременчуці горів легковик, повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України.

На місце події направили одне відділення 15-ї ДПРЧ м. Кременчук. Вогнеборці встановили, що вогнем охоплено відсік двигуна легкового автомобіля Volkswagen Passat. Пожежу ліквідували, запобігши поширенню вогню на салон автомобіля.

Однак вогонь знищив моторний відсік, електричну мережу, лакофарбове покриття капота на площі 2 м², акумулятор, фари та передній бампер.

Постраждалих внаслідок пожежі немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що вдень того ж дня горіла автівка на вул. Соборній.