Військовослужбовці, які обороняють Часів Яр, потребують допомоги. Збір на дрони відкритий

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 156

Дрони рятують життя військовослужбовців. Долучайтеся до збору на комплектуючі!

Попри наступ на Курщину, ситуація у Часовому Яру є стабільно важкою. Про це повідомив представник пресслужби 24 ОМБр імені Короля Данила Іван Петричак після того, як відвідав один з батальйонів, який перебуває безпосередньо на передовій.

Після запиту про зміни від початку Курської операції йому відповіли, що ситуація залишилася такою ж, як і раніше. Він зазначив, що і сусідні підрозділи відчувають подібну ситуацію.

Петричак зазначив, що ЗС РФ не відчувають значних проблем із піхотними силами на передовій. Українські військові спостерігають постійні ротації серед російських військових, але суттєвих змін у чисельності контингенту не зафіксовано.

Щодня тривають стрілецькі бої з пораненими та загиблими, розповів Петричак. З 5.00 до 11.00 активно працюють артилерія та FPV-дрони. Триває планова робота артилерії, контрбатарейна боротьба, виявлення і знищення російських установок та операторів БпЛА.

В пресслужбі підкреслюють, що дрони рятують життя кожного бійця. І це не просто пуста фраза. FPV-камікадзе та розвідувальні безпілотники допомагають воїнам 24 ОМБр імені короля Данила тримати оборону в Часовому Яру, давати ворогові «по зубам» та максимально берегти побратимів.

Для ще більш успішної утилізації окупантів нам потрібно більше комплектуючих для дронів.

Ціль: 1 500 000 грн

Номер картки банки: 5375 4112 1938 8324