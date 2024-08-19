230 тисяч в «розвалюху» біля Набережної у Кременчуці

Частину старенького приміщення колишнього рентгенкабінету стоматполіклініки продовжують готувати до приватизації. На початку серпня міська влада погодила орендарю так звані «невідємні поліпшення». Наступний крок — приватизація.

Згідно з документами, орендар вклав у ремонт понад 230 тис. грн.

Ми пішли подивитись, у що були вкладені ці кошти. Нас зустрів іржавий паркан, захаращене подвір’я та залишки будівельного сміття.

За паперами, затвердженими владою, у цей ремонт вклали 230 тис. грн.

Напівзруйнована будівля — ідеальна локація для зйомок фільмів про зомбі та привидів: частково вибите скло, вийняті віконні рами, облізлі стіни. Але ми помічаємо новенькі вікна та двері у невеликій прибудові з пошарпаними стінами. Це саме те приміщення розміром 35 кв.м у яке вклали понад 230 тис. грн. Зараз тут порожньо.

Складається враження, що замінили вікна та вхідні двері. Всередині та сама підлога та двері, що ми бачили на фото до ремонту. На вигляд ще дуже далеко від того, аби відкрити будівлю для бізнесу. Та й вести його доведеться поруч із розвалюхою, що нагадує кадри з Прип'яті…

Але ця розвалюха виходить фасадом прямо на набережну Дніпра: відкривається мальовничий вид на острів Фантазія.

Ми вже «вангували», що приміщення піде на приватизацію, коли побачили, що його віддали в оренду. Орендар зможе його викупити без конкурсу за ціною близько 12 тис. дол (таку суму затвердили у мерії). Зараз внутрішня «ванга» шепоче, що після приватизації «убите» приміщення на березі Дніпра піде під знесення. А ви згодні з передбаченням? Проголосувати можна нижче.

Нагадаємо, що право викупу невеличкого приміщення з миловидним краєвидом на Дніпро та набережну отримав ФОП Тимошенко Світлана Анатоліївна.

Дивним чином, ми знайшли Світлану Анатоліївну Тимошенко (чи її повну тезку) на сайті Кременчуцької міської ради, на сторінці помічників кременчуцького депутата Геннадія Іваняна.

У 2018 році кременчуцька влада ухвалила рішення про знищення мережі комунальних стоматологічних поліклінік. Запропонували закрити три з них: поліклініку № 2 на Молодіжному, № 3 в центрі, на набережній, та Крюківське відділення. Названа владою причина — утримання приміщень обходиться дорого. Ми публікували раніше, що за версією «Телеграфа», вся ця метушня з реорганізацією стоматологічних поліклінік затіяна, щоб просто звільнити їх приміщення. А ключове приміщення, через яке почалася метушня — це приміщення стоматполіклініки № 3. Воно розташоване на набережній, у сквері «Фантазія», вікна на Дніпро. Поліклініка займала весь перший поверх 4-під'їзного житлового будинку. А поруч із нею у скромному будиночку був розташований рентгенологічний кабінет. Це саме те, що зараз пішло на «поліпшення».Також ми публікували матеріал «Навіщо закривають три стоматполіклініки? «Комусь знадобилось якесь приміщення».

У 2018-му кременчужани прохали Міністерство охорони здоров’я врятувати кременчуцькі стоматполіклініки.

Раніше ми публікували, що стоматологи розповіли, як їх звільняють з комунальних стоматполіклінік.