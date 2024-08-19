За тиждень у Кременчуці народилося 29 немовлят — є двійня

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З 12 по 18 серпня у Кременчуці народилося 29 немовлят: 15 хлопчиків і 14 дівчаток. Про це повідомила пресслужба мерії.

У Кременчуцькому перинатальному центрі на світ з'явилося 25 діточок: 13 хлопчиків і 12 дівчаток, а у пологовому відділенні лікарні «Правобережна» — 4 немовляти: 2 хлопчики та 2 дівчинки. Серед новонароджених на минулому тижні є двійня хлопчиків.

Нагадаємо, 1 серпня у Полтавській облвійськадміністрації розповіли, що «Вікно життя» у Кременчуці врятувало життя немовляті. Мати залишила дитину у спеціальному боксі через кілька годин після виписки. Разом із дитиною були усі документи та записка, що хлопчик здоровий, а жінка молитиметься за найкращих батьків для нього.