Хто зможе отримати онлайн-відстрочку в «Резерв+» та які ще функції матиме додаток

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 165

Упродовж 2024 року в застосунку «Резерв+» мають з’явитися нові функції, такі як електронне направлення на ВЛК, відстрочки для студентів і багатодітних батьків, онлайн-вишколи, а також онлайн-рекрутинг. Про це повідомляє АрміяInform з посиланням на коментарі заступниці Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко в етері «Єдиних новин».

— Ми плануємо зараз реалізувати онлайн-рекрутинг в декілька кліків. Щоб наші громадяни та громадянки могли дуже швидко мобілізуватися, або підписати контракт. Ми вже пропрацювали перший повний процес, який повністю готовий. І проводимо роботу з командою розробки, щоб якомога швидше реалізувати це в «Резерв+», — розповіла вона.

Міноборони також активно розробляє впровадження електронного направлення на ВЛК. Направлення можна буде згенерувати через застосунок «Резерв+». Цю функцію планують реалізувати до кінця 2024 року.

— Завдяки реалізації такого електронного направлення, ВЛК можна буде проходити без додаткового візиту до ТЦК та СП. Цим зможуть користуватися і люди, які планово мають проходити ВЛК, і люди, які мають переатестувати свою обмежену придатність в певний період згідно із законом, — додала Катерина Черногоренко.

Обмежено придатні зможуть отримати електронне направлення на ВЛК у застосунку «Резерв+»

Крім того, в «Резерв+» має з’явитися онлайн-відстрочка. Запровадити цю функцію планують через інтеграцію з іншими реєстрами. І перші оновлення застосунку будуть стосуватися студентів денної форми навчання та багатодітних батьків.

— Максимально правильно буде не змушувати громадян стояти у чергах, а власне зробити проактивну відстрочку для цих громадян. Автоматичну відстрочку. Тобто як тільки ми отримаємо таку інформацію з відповідних реєстрів, то одразу відобразимо її в «Резерв+». Зараз це в реалізації, і найближчим часом плануємо випустити це оновлення, — розповіла Катерина Черногоренко.

За словами заступниці Міністра оборони, попри те, що строки на оновлення даних вже пройшли, застосунок «Резерв+» продовжують скачувати. У ньому громадяни авторизуються та оновлюють свої дані щодня.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони додало можливість перевірити статус бронювання у застосунку «Резерв+».

А 16 серпня Кабмін вніс зміни до постанови № 560 про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Тепер за допомогою додатку «Резерв+» можна буде перевірити чинність повістки від ТЦК.