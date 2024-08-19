Хто зможе отримати онлайн-відстрочку в «Резерв+» та які ще функції матиме додаток

Упродовж 2024 року в застосунку «Резерв+» мають з’явитися нові функції, такі як електронне направлення на ВЛК, відстрочки для студентів і багатодітних батьків, онлайн-вишколи, а також онлайн-рекрутинг. Про це повідомляє АрміяInform з посиланням на коментарі заступниці Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко в етері «Єдиних новин».
Міноборони також активно розробляє впровадження електронного направлення на ВЛК. Направлення можна буде згенерувати через застосунок «Резерв+». Цю функцію планують реалізувати до кінця 2024 року.
Обмежено придатні зможуть отримати електронне направлення на ВЛК у застосунку «Резерв+»
Крім того, в «Резерв+» має з’явитися онлайн-відстрочка. Запровадити цю функцію планують через інтеграцію з іншими реєстрами. І перші оновлення застосунку будуть стосуватися студентів денної форми навчання та багатодітних батьків.
За словами заступниці Міністра оборони, попри те, що строки на оновлення даних вже пройшли, застосунок «Резерв+» продовжують скачувати. У ньому громадяни авторизуються та оновлюють свої дані щодня.
Нагадаємо, нещодавно Міноборони додало можливість перевірити статус бронювання у застосунку «Резерв+».
А 16 серпня Кабмін вніс зміни до постанови № 560 про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Тепер за допомогою додатку «Резерв+» можна буде перевірити чинність повістки від ТЦК.
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