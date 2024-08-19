У Полтаві в потрійній ДТП постраждала жінка

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18 серпня близько 12.00 у Полтаві на перехресті вулиць Чумацький Шлях та Домобудівельної сталася ДТП, повідомляє пресслужба поліції.

За попередньою версією слідства, Mazda CX-5, під керуванням 56-річної полтавки, зіткнулась з Toyota Hilux, яким керував 34-річний місцевий мешканець. Після зіткнення автомобіль Mazda відкинуло на легковик Hyundai Santa FE.

Унаслідок ДТП постраждала водійка Mazda, її доставили в лікарню, де надали медичну допомогу.

Слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, що 16 серпня поблизу Пирятина на 153 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський» мотоцикл «Дельта» зіткнувся з автомобілем Mazda 6.