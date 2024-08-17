На Полтавщині в аварії постраждав мотоцикліст

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16 серпня поблизу міста Пирятин на 153 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський» мотоцикл «Дельта» зіткнувся з автомобілем «Мазда 6». Унаслідок зіткнення мотоцикліст травмувався, його доставили до місцевої лікарні. Про це повідомили у головному управлінні Національної поліції Полтавщини 17 серпня.

Правоохоронці розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, поблизу села Лобачі Решетилівської громади водій Audi A4 врізався у відбійник, машина перекинулась. Це сталось через те, що водій не впорався з керуванням.