Пільгові автобуси до дач у Кременчуці курсуватимуть до 18 жовтня — виконком

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 130

У Кременчуці ще на кілька днів планують продовжити пільгові перевезення до дач — до 18 жовтня. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 15 серпня.

Це зробили на прохання кременчужан, сказав міський голова Віталій Малецький. Відомо, що раніше влада називала орієнтовну дату, коли з Кременчука припинять перевозити пільговиків до садово-дачних масивів, — це 15 жовтня.

Нагадаємо, у Кременчуці опублікували графік та маршрути, за якими автобуси курсуватимуть на дачі. «Кременчуцький Телеграф» проаналізував підприємців, що займаються перевезенням пільговиків.