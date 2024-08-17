У Полтавському районі машина врізалась у відбійник і перекинулась: постраждав водій

Поблизу села Лобачі Решетилівської громади водій Audi A4 врізався у відбійник, машина перекинулась. Це сталось через те, що водій не впорався з керуванням. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини.
Аварія сталась 16 серпня, приблизно о 15:30. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій отримав травми, його доставили до лікарні. В автомобілі інших пасажирів не було, розповіли правоохоронці.
Обставини та причини події встановлюють слідчі.
Нагадаємо, 16 серпня у Соснівці мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся.
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