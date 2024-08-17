На Полтавщині правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жінки

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Поліція затримала 66-річного жителя Лохвиці — чоловіка підозрюють у вбивстві своєї 69-річної співмешканки. Йому вже обрали запобіжний захід. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини 17 серпня.

За словами правоохоронців, 13 серпня, приблизно о 1 годині ночі, до поліції надійшло повідомлення про виявлене тіло жінки. Як з’ясували поліцейські, жінка померла від тяжких тілесних ушкоджень, отриманих за місцем проживання.

За підозрою у причетності до злочину поліція затримала 66-річного співмешканця загиблої, з яким вони разом проводили дозвілля, повідомив т. в. о. начальника Миргородського райвідділу поліції Максим Бодак.

Гадяцький районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб.

Нині слідчі розслідують справу за відкритим кримінальним провадженням за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до десяти років.

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