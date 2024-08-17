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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жінки

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 211

Гадяцький районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід

Поліція затримала 66-річного жителя Лохвиці — чоловіка підозрюють у вбивстві своєї 69-річної співмешканки. Йому вже обрали запобіжний захід. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини 17 серпня. 

За словами правоохоронців, 13 серпня, приблизно о 1 годині ночі, до поліції надійшло повідомлення про виявлене тіло жінки. Як з’ясували поліцейські, жінка померла від тяжких тілесних ушкоджень, отриманих за місцем проживання.

За підозрою у причетності до злочину поліція затримала 66-річного співмешканця загиблої, з яким вони разом проводили дозвілля, повідомив т. в. о. начальника Миргородського райвідділу поліції Максим Бодак. 

Гадяцький районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб.

Нині слідчі розслідують справу за відкритим кримінальним провадженням за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до десяти років.

Нагадаємо, кременчужанин за один вечір отримав штрафи за хуліганство, розпиття алкоголю та нетверезе водіння

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Автор: Телеграф Джерело фото: yug.today/ілюстративне
Теги: вбивство
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