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Надзвичайні новини

Кременчужанин за один вечір отримав штрафи за хуліганство, розпиття алкоголю та нетверезе водіння

Сьогодні, 15:43 Переглядів: 84

Патрульних викликали, бо він лаявся на перехожих

15 серпня у Кременчуці чоловік отримав кілька адміністративних матеріалів за порушення громадського порядку та керування автомобілем у нетверезому стані, повідомляє пресслужба патрульної поліції міста.

Близько 22.00 поліцейські отримали повідомлення про порушення тиші на вулиці Троїцькій. На місці події правоохоронці побачили нетверезого чоловіка, який голосно кричав та лаявся на оточуючих. Після попередження про адміністративну відповідальність за такі дії, чоловік продовжував порушувати громадський порядок.

Інспектори склали на нього адміністративні матеріали за:

  • ч. 1 ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді);
  • ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Пізніше патрульні зупинили автомобіль Toyota Rav 4, яким керував той самий чоловік. Результат огляду на стан алкогольного сп'яніння показав 1,19 проміле, що майже в шість разів перевищує допустиму норму.

Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Нагадаємо, з початку року на Полтавщині сталася 21 аварія за участі п'яних водіїв.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: патрульна поліція хуліганство ст.130
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