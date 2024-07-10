Дітей 2019 року народження запрошують до занять футболом у МФК «Кремінь»
Сьогодні, 17:27
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Перше пробне тренування відбудеться у серпні на стадіоні Кремінь-Арена
Юних кременчужан запрошують на тренування до МФК «Кремінь». Про це повідомляє пресслужба кременчуцького футбольного клубу.
— Ваша дитина 2019 року народження? Маєте бажання, щоб вона розвивала свої спортивні здібності та знаходила нових друзів?
Тоді ми маємо чудову новину! Футбольна команда «Кремінь» оголошує набір нових гравців 2019 року народження. Тренування проходитимуть під керівництвом досвідченого тренера Сергія Вардкесовича Мурадяна. Разом з Сергієм Мурадяном працюватимуть висококваліфіковані фахівці: Олег Казьмірчук та Олександр Янковський. Не проґавте шанс подарувати своїй дитині неймовірні емоції та здоровий спосіб життя, — йдеться у повідомленні.
Пропонують:
- Професійні тренування: Під керівництвом досвідчених тренерів, які знайдуть підхід до кожної дитини.
- Безцінний досвід: Участь у турнірах та товариських матчах.
- Веселу атмосферу: Тренування, що поєднують спорт і розваги.
- Розвиток навичок: Фізична підготовка, командна гра та дисципліна.
Перше тренування для ознайомлення відбудеться 21 серпня о 13.00 на стадіоні «Кремінь-Арена».
Детальну інформацію можна уточнити безпосередньо у тренера Сергія Мурадяна за телефоном 067-951-3020.
Переваги заняття футболом для дітей у МФК «Кремінь»:
- Фізичний розвиток. Футбол сприяє розвитку координації, витривалості, швидкості та сили. Регулярні тренування допомагають зміцнити серцево-судинну систему та м’язи.
- Соціальні навички. Гра в команді вчить дітей співпраці, комунікації та взаємопідтримці. Це чудова можливість знайти нових друзів і навчитися працювати разом.
- Цілеспрямованість. Футбол допомагає дітям ставити перед собою цілі і досягати їх, що розвиває наполегливість та мотивацію.
- Дисципліна. Регулярні тренування та дотримання правил гри виховують у дітей почуття відповідальності та дисципліни.
- Критичне мислення. Під час гри діти навчаються приймати швидкі рішення, покращують стратегічне мислення та аналіз ситуацій.
- Емоційне здоров’я. Футбол допомагає знімати стрес, підвищувати настрій та розвивати позитивне ставлення до життя.
- Здоровий спосіб життя. Регулярні фізичні навантаження сприяють формуванню звички до здорового способу життя з раннього віку.
- Самовпевненість. Досягнення в спорті, навіть маленькі перемоги, підвищують самооцінку та впевненість у власних силах.
- Поведінкові навички. Діти вчаться справлятися з перемогами та поразками, розвиваючи почуття справедливості та поваги до суперників.
- Веселощі та радість. І, звичайно, футбол приносить величезне задоволення, адже це весела та енергійна гра, яка дарує багато радості.
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: картинка згенерована ШІ
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