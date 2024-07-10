Дітей 2019 року народження запрошують до занять футболом у МФК «Кремінь»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 111

Перше пробне тренування відбудеться у серпні на стадіоні Кремінь-Арена

Юних кременчужан запрошують на тренування до МФК «Кремінь». Про це повідомляє пресслужба кременчуцького футбольного клубу.

— Ваша дитина 2019 року народження? Маєте бажання, щоб вона розвивала свої спортивні здібності та знаходила нових друзів?

Тоді ми маємо чудову новину! Футбольна команда «Кремінь» оголошує набір нових гравців 2019 року народження. Тренування проходитимуть під керівництвом досвідченого тренера Сергія Вардкесовича Мурадяна. Разом з Сергієм Мурадяном працюватимуть висококваліфіковані фахівці: Олег Казьмірчук та Олександр Янковський. Не проґавте шанс подарувати своїй дитині неймовірні емоції та здоровий спосіб життя , — йдеться у повідомленні.

Пропонують:

Професійні тренування: Під керівництвом досвідчених тренерів, які знайдуть підхід до кожної дитини.

Безцінний досвід: Участь у турнірах та товариських матчах.

Веселу атмосферу: Тренування, що поєднують спорт і розваги.

Розвиток навичок: Фізична підготовка, командна гра та дисципліна.

Перше тренування для ознайомлення відбудеться 21 серпня о 13.00 на стадіоні «Кремінь-Арена».

Детальну інформацію можна уточнити безпосередньо у тренера Сергія Мурадяна за телефоном 067-951-3020.

Переваги заняття футболом для дітей у МФК «Кремінь»: