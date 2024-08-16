Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Бізнес чи сховище? Що відомо про облаштування укриття у житловому будинку Кременчука

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

Наразі на об’єкті йдуть підготовчі роботи, розповів Віталій Малецький

У багатоповерхівці на вулиці Шевченка, 64 влада планує зробити сховище, яким користуватимуться вихованці дитячого садочка № 32. Водночас мешканці будинку виступили проти такого, заявивши, що у підвалі будівлі можуть облаштувати приміщення під діяльність бізнесу. Про це стало відомо під час прийому мера Кременчука 15 серпня. 

Відомо, що нині підвал знаходиться у фонді захисних споруд цивільного захисту. Ремонтом опікуватиметься товариство з обмеженою відповідальністю «Новобудова», до цього планувалось, що на роботи зайде «Кремелектро». 

Легенда кримінальних проваджень та участь утриманців у будівництві. У Кременчуці нагородили топових підрядників

Зазначимо, що комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне господарство «Автозаводське» двічі оголошувало тендери на облаштування укриття у підвалі будинку, що розташоване на вулиці Шевченка, 64. Торги скасовувались через відсутність пропозицій. За словами Малецького, це сталось через те, що будівельники не хочуть братись за такі роботи «без документів, без тендерів»

Тобто будівельні роботи мають розпочатись після проведення аукціону, підписання договору та узгодження необхідних документів. Під час прийому мер розповів такі випадки, коли підрядник починав будівництво без усіх відповідних дозвільних документів — «відкрито кримінальних справ, коли укриття з’являлись до того моменту, поки з’являлась остання паперова, така от чесна (документація — ред.)».

Очікується, що укриття зроблять до кінця року. Наразі на об’єкті йдуть підготовчі роботи, розповів Віталій Малецький. 

Нагадаємо, у кременчуцьких закладах освіти тривають ремонтні роботи в укриттях, аби максимальна кількість дітей цього року могла сісти за парти. Десь підрядники обіцяють завершити роботи до 1 вересня, десь — пізніше. А у деяких закладах укриття здадуть ближче до листопада. Яка ситуація зі сховищами на Раківці та Молодіжному, у Крюкові та на Третьому Занасипі — перевіряла депутатська комісія разом із представниками департаменту освіти

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: сховище укриття дитячий садок
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх