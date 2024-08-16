Бізнес чи сховище? Що відомо про облаштування укриття у житловому будинку Кременчука

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

У багатоповерхівці на вулиці Шевченка, 64 влада планує зробити сховище, яким користуватимуться вихованці дитячого садочка № 32. Водночас мешканці будинку виступили проти такого, заявивши, що у підвалі будівлі можуть облаштувати приміщення під діяльність бізнесу. Про це стало відомо під час прийому мера Кременчука 15 серпня.

Відомо, що нині підвал знаходиться у фонді захисних споруд цивільного захисту. Ремонтом опікуватиметься товариство з обмеженою відповідальністю «Новобудова», до цього планувалось, що на роботи зайде «Кремелектро».

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Зазначимо, що комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне господарство «Автозаводське» двічі оголошувало тендери на облаштування укриття у підвалі будинку, що розташоване на вулиці Шевченка, 64. Торги скасовувались через відсутність пропозицій. За словами Малецького, це сталось через те, що будівельники не хочуть братись за такі роботи «без документів, без тендерів».

Тобто будівельні роботи мають розпочатись після проведення аукціону, підписання договору та узгодження необхідних документів. Під час прийому мер розповів такі випадки, коли підрядник починав будівництво без усіх відповідних дозвільних документів — «відкрито кримінальних справ, коли укриття з’являлись до того моменту, поки з’являлась остання паперова, така от чесна (документація — ред.)».

Очікується, що укриття зроблять до кінця року. Наразі на об’єкті йдуть підготовчі роботи, розповів Віталій Малецький.

Нагадаємо, у кременчуцьких закладах освіти тривають ремонтні роботи в укриттях, аби максимальна кількість дітей цього року могла сісти за парти. Десь підрядники обіцяють завершити роботи до 1 вересня, десь — пізніше. А у деяких закладах укриття здадуть ближче до листопада. Яка ситуація зі сховищами на Раківці та Молодіжному, у Крюкові та на Третьому Занасипі — перевіряла депутатська комісія разом із представниками департаменту освіти