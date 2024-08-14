Легенда кримінальних проваджень та участь утриманців у будівництві. У Кременчуці нагородили топових підрядників

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Нагороди отримали підприємці Кременчука, які відомі своєї тісною співпрацею з владою

13 серпня на засіданні виконавчого комітету влада відзначила місцевих будівельників та керівницю відділу внутрішнього аудиту та контролю Тетяну Карбан — «колезі, яка робить все для того, щоб вони це робили максимально законно і до них (будівельників — ред.) не приходили з обґрунтованими претензіями різні перевіряючи служби», зазначив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Першим почесну грамоту отримав директор приватного підприємства «Кремінбуд» Борис Погасій.

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— Заслуга за минулий рік — здана травматологія, це майже здана система географічна, тому що ваша робота там виконана, залишилась формальність, — сказав Віталій Малецький.

Він також додав, що представниця «з високих кабінетів» Києва, яка нещодавно була у Кременчуці, відзначила сховище у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

За даними Clarity Project, Борис Погасій щонайменше має три однойменні підприємства і фірми, що займаються будівництвом — це ПП «Кремінбуд» і дві ТОВ «Ремонтно-будівельна фірма «Креміньбуд».

Приватне підприємство «Кремінбуд» зареєстроване у 2010 році, за цей час взяло участь у 125 закупівлях. ПП має 96 підписаних договорів, у більшості — з кременчуцькими комунальними установами на загальну суму понад 87 млн гривень. Більшість з тих закупівель, у яких брало участь підприємство, має неконкурентний тип — тобто замовник напряму підписував договір з підрядником.

Найбільше за сумою угод підприємство має з Кременчуцьким міським управлінням капітального будівництва — це понад 37 млн гривень. Усі вони стосувались реконструкції краєзнавчого музею Кременчука.

Крім того, ПП «Кремінбуд» фігурувало у кримінальних провадженнях. Зокрема, слідчі встановили, що посадові особи підприємства використовували утриманців однієї з полтавських псевдо громадських організацій, що мала допомагати людям, які не мають постійного місця проживання. Люди, що незаконно утримувались організацією, зокрема, брали участь в облаштуванні укриття у Центрі соціально-психологічної реабілітації.

— У звітності про виконання робіт це не відображається, а лише в чорнових записах причетних осіб, — йдеться в ухвалі Октябрського районного суду Полтави.

Фірму «Креміньбуд» зареєстрували у 2014 році, вона брала участь у 94 закупівлях. Фірма має 89 підписаних договорів на загальну суму понад 15 млн гривень. Майже усі закупівлі, у яких брала участь «Креміньбуд», мають неконкурентний тип.

Найбільше за сумою угод фірма має з лікарнею інтенсивного лікування «Кременчуцька» — це понад 5 млн гривень та з гімназією № 23 — майже 2 млн гривень. У школі «Креміньбуд» опікувалось двома укриттями.

Ще одна ТОВ-ка «Креміньбуд» має лише один контракт — підрядник ремонтував туалети у Центрі соціально-психологічної реабілітації. Ціна робіт склала майже 200 тисяч гривень.

Другою, хто отримав грамоту від кременчуцької влади, стала Олена Галата, дружина скандального підрядника міста. Сам же Сергій Галата наразі бере участь в обороні України.

Довгобуди й участь у кримінальних справах: що відомо про приватне підприємство « Будмонтажпроект-17 » та діяльність підприємця Сергія Галати

— Завжди креативна, за словом у кишеню не лізе, може сказати правду і проєктанту і технагляду і всім іншим, — схарактеризував Віталій Малецький очільницю ПП «Будмонтажпроект-17».

За даними аналітичної системи Youcontrol, ПП «Будмонтажпроект-17» засноване у 2017 році. Основний вид діяльності — організація будівництва будівель. Статутний фонд — 0 гривень. Засновник та директор підприємства — Сергій Галата.

Як вказано у Clarity Project, підприємство уклало 110 договорів на загальну суму понад 65 млн гривень, майже усі — з кременчуцькими комунальними установами, відомствами.

Фірма Сергія Галати та й сам Галата неодноразово фігурував у кримінальних провадженнях, які й досі розслідують правоохоронні органи. І оскільки немає остаточних рішень, ПП «Будмонтажпроект-17» нічого не заважає брати участь у державних закупівлях. До речі, ця фірма за 6 років уклала угод на 57 млн гривень, а з 2020 року заробляє виключно на держзакупівлях.

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Нагадаємо, правоохоронці з 2017 та 2019 року розслідують дві кримінальні справи про можливе привласнення та розтрату КП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» та ПП «Будмонтажпроект-17», а також пов’язаних з Галатою фірм ПП «Будівельний дім «Будівництво», ТОВ «Легбудпроект» (стаття 191 ККУ). Мова йде про виконання робіт із реконструкції міського парку культури і відпочинку «Придніпровський». (І черга), та будівництво пішохідної доріжки в районі житлових будинків № 40-а, 42-а, 44-а на вул. Правобережній.

Також наприкінці 2022 року для ПП «Будмонтажпроект-17» продовжили дію договору на поліпшення технічного стану та благоустрій ставка в парку «Міський сад» (замовник — КП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», ціна — 4,3 млн гривень).

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Ремонтом спортивного залу у ліцеї № 4 опікувалась ПП «Будмонтажпроект-17». Роботи у школі тривали з 2018 року, завершились у лютому 2024 року.

Третім, хто отримав грамоту, став Дмитро Савченко, комерційний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Європабуд».

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Відзнаку фірма отримала «за інноваційність, проявлену минулого року, у будівництві сховищ у школі № 33 і № 14», сказав міський голова Віталій Малецький.

— Зауважень немає, крім одного потопу, який був під час зливи, тому що вода через верх пішла. Як аванс, ми просимо розглянути можливість (будівництва — ред.) монолітних каркасних сховищ у Кременчуці, — розповів Віталій Малецький.

За даними Clarity Project, ТОВ «Європабуд» зареєстрували у 2007 році, його керівник — Ольга Моцарь. Фірма брала участь у 42 закупівлях, підписала 30 договорів на загальну суму понад 108 млн гривень. Найбільше за сумою угод фірма уклала з комунальним підприємством «Полтаватеплоенерго» — понад 47 млн гривень і управлінням капітального будівництва — понад 45 млн гривень.

Зокрема, фірма займалась реконструкцією парку «Придніпровський» на загальну суму понад 30 млн гривень станом на серпень 2024 року. Детальніше про це читайте ТУТ.

Також відомо, що «Європабуд» планувала звести дві багатоповерхівки у центрі міста з 2021 року.

Після відзнаку отримала головний економіст управління капітального будівництва Наталя Зінченко — «за серйозно роботу по організації технагляду, перевірки ваших всіх кошторисів, планувань фінансів», зазначив мер Кременчука.

П’ятим у переліку тих, кого відзначив виконком, стало ТОВ «Кремелектро».

Вихід одразу на 2 підряди на понад 84 млн гривень: про діяльність «Кремелектро»

— Поки що лідером в будівництві сховищ Кременчука по якості, по швидкості, по креативності є «Кремелектро», — відзначив Віталій Малецький.

За даними Clarity Project, фірму «Кремелектро» зареєстрували понад майже 14 років тому. ТОВ було учасником у понад тисячі закупівлях і підписало договори на понад 113 млн гривень. Значна більшість цих закупівель є неконкурентними, тобто угоди укладались напряму з підрядником.

Найбільшою за сумою «Кремелектро» має угоду з Кременчуцьким управлінням капітального будівництва — це реконструкція дитячого садочка на вулиці Лікаря Бончука. Її сума складає майже 52 млн гривень. За чисельністю угод найбільше укладено з горішньоплавнівським водоканалом, але сумарно значно переважають кременчуцькі комунальні установи.

За даними YouControl, засновниками «Кремелектро» є Євгеній Бурлака та Юрік Саркісян.

У липні стало відомо, що фірма займатиметься одразу двома великими реконструкціями на загальну суму понад 84 млн гривень.

Як раніше писали у Центрі журналістських розслідувань Полтавщини «МедіаДоказ», «Кремелектро» останнім часом отримує багато бюджетних замовлень від місцевих розпорядників коштів. Зазначено, що з 2016 року компанія постачала місцевим комунальним підприємствам здебільшого матеріали та електротовари, а з 2023 року перекваліфікувалась на ремонтні роботи й навіть виготовлення проєктно-кошторисної документації. При цьому головним видом діяльності й досі залишається гуртова торгівля побутовими електротоварами (за адресою реєстрації у місті знаходиться магазин електротоварів). На це звернули увагу під час одного з засідань робочої групи «Прозорість та підзвітність».

Шостим відзнаку отримав директор ТОВ «Новобудова» Володимир Кочерга.

Що відомо про діяльність фірми «Новобудова»

— За найкращу динаміку у минулому році по зміні якості й підході нагороджується Кочерга Володимир Анатолійович директор товариства з обмеженою відповідальністю «Новобудова». Він кілька об’єктів взяв, але вже на другому об’єкті показав шалений прогрес, — розповів Віталій Малецький.

Як вказано у Clarity Project, ТОВ «Новобудова» зареєстрували у 2002 році, його керівник — Володимир Кочерга. Фірма брала участь у 59 закупівлях, більшість з них має неконкурентний тип процедури (31 проти 28). «Новобудова» підписала 43 договори на загальну суму понад 58 мільйонів гривень.

Топ замовників за сумою угод:

Комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго» Горішні Плавні — майже 25 млн гривень (3 угоди)

Акціонерне товариство «Укртранснафта» — понад 19 млн гривень (8 угод)

Комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» — понад 10 млн гривень (8 угод)

Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла — садок) № 41 — понад 4,5 млн гривень (1 угода).

Також відомо, що «Новобудова» облаштовувала укриття у дитсадочках № 2 та № 68.

Сьомим, хто отримав відзнаку від кременчуцької влади, став завод залізобетонних виробів № 1.

Що відомо про діяльність заводу залізобетонних виробів № 1

— З його лего-блоків зробили і блокпости, і два сховища — це школи № 14 та № 13. І робиться ще дуже багато об’єктів, які зараз в процесі будівництва, — сказав Віталій Малецький під час вручення грамоти.

Як вказано у Clarity Project, колективне підприємство «Завод залізобетонних виробів № 1» зареєстрували у 2004 році. За цей час має 62 договори з державними установами, відомствами та місцевою владою у кількох областях України на понад 112 млн гривень.

Найбільше за сумою угод завод має з Борщагівською сільською радою Київської області — понад 44 млн гривень.

Останнім відзнаку отримав підприємець Володимир Дробязко. Члени родини Дробязко є підприємцями (його батько і мати) і тісно співпрацюють з місцевою владою.

«Людина легенда кримінальних проваджень». Про діяльність ФОП Володимира Дробязка

— Людина легенда кримінальних проваджень Кременчука. Тільки «Кремелектро» більше дісталось від обласної податкової, від групи «Прозорість і підзвітність». Я так розумію, всі працівники вже оформлені, — сказав Віталій Малецький під час нагородження підприємця.

Станом на серпень, за даними Clarity Project, Володимир Дробязко має 63 підписаних контракти на загальну суму понад 18 млн гривень. Більшість закупівель, у яких брав участь підприємець, мають неконкурентний тип процедур, тобто замовники напряму укладали договори з ФОП.

За кількістю та за вартістю угод найбільшим замовником робіт є комунальне підприємство «Спецкомбінат ритуальних послуг» — майже 8 млн гривень. На другому місці — «Автозаводське». Загальна вартість угод складає майже 5 млн гривень.

Сім’я Дроб’язко фігурувала у матеріалі «Телеграфа» про облаштування сховищ КГЖЕП «Автозаводське». Як виявилось, родина тісно співпрацює з міською владою, отримуючи неконкурентні тендери за різними напрямами, загальна вартість яких сягнула вже кількох мільйонів гривень.

«Кременчуцький Телеграф» також виявив порушення у під час визначення переможця спрощеної закупівлі, коли аналізував підряди на благоустрій сектора 1В на Свіштовському кладовищі. Попри те, що учасник ФОП Володимир Дробязко не надав частину відповідних документів, які вимагались під час проведення закупівлі, замовник (СКРП) все одно визначив його переможцем.