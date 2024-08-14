Веслувальники Горішніх Плавнів — тріумфатори Чемпіонату України

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 143 Партнерський проєкт

Чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед молодих спортсменів у старшій віковій категорії проходив в Умані з 31 липня по 4 серпня. Участь у змаганнях взяли понад 250 веслувальників. Горішні Плавні представляли 14 спортсменів — вісім вихованців відділення веслування на байдарках і каное ДЮСШ No 3 та шість вихованців ВК «Гірник». Про це повідомили у Горішньоплавнівській міській раді.

Тренери спортсменів — Микола Мацапура, Олег Підклада, Дмитро Пазухін, Максим Апшай. Як розповів тренер ДЮСШ № 3 Олег Підклада, ці змагання стали відбірковими на чемпіонат світу в Самарканді (Узбекистан). Ця подія, запланована на кінець серпня, пройде вперше в Азії. У чемпіонаті візьмуть участь понад 50 країн світу. Зі слів наставників, в Умані була велика конкуренція. Крім того, під час змагань йшов дощ.

«Це додає дискомфорту на дистанції, тим більше на довгих дистанціях, коли сильний вітер і спортсменам складно на поворотах», — зазначив Олег Підклада.

Серед спортсменів ВК «Гірник» Тарас Міщук завоював золоту медаль у каное-двійці на дистанції 200 м, срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 м та бронзову медаль у каное-четвірці на дистанції 500 м. Дмитро Янчук у каное-одиночці виборов золоту медаль на дистанції 5000 м, срібну медаль на дистанції 1000 м і бронзову на дистанції 500 м.

Мультимедалісткою змагань стала Людмила Кукліновська, яка здобула п’ять призових місць — по два «золота» та «бронзи», одне «срібло». Золоті медалі вона завоювала у байдарці-четвірці на дистанції 500 м та у байдарці-двійці на 1000 м, срібну — у двійці на дистанції 200 м. «Бронзу» виборола у байдарці-одиночці на дистанції 200 м та у байдарці-двійці мікст на дистанції 500 м. Зі слів Людмили Кукліновської, найважче для неї було здобути медалі на дистанції 200 м — через погане самопочуття, хоча вона задоволена результатом і загалом тим, що «зроблено багато роботи».

Для Інни Грищун ці змагання стали останніми в кар’єрі, бо дівчина вирішила залишити великий спорт. У байдарці-четвірці на дистанції 500 м вона виборола срібну медаль, у байдарці-одиночці на дистанції 1000 м — бронзову. Тарас Мазовський став переможцем у каное-двійці мікст на дистанції 500 м та у каное-одиночці на 500 м, а на дистанції 200 м здобув «бронзу». Вихованка Миколи Мацапури, п’ятикратна чемпіонка України Тетяна Смиловенко на цьому турнірі виборола чотири медалі. Зокрема, перемогла у каное-двійці на дистанції 500 м, виборола друге місце у каное-двійці на 200 м та два третіх у каное-одиночці на 200 і 500 м. Зі слів дівчини, зараз їй найважче було змагатися у каное-двійці на дистанції 200 м, тому що на ній відбиралися на чемпіонат світу — була запекла боротьба. «Ми боролися до останніх метрів, та було неясно, хто прийшов першим, це стало зрозуміло тільки завдяки фотофінішу, — зазначила Тетяна Смиловенко. — Таке буває, тому ми намагаємося стримувати свої емоції».

«Тетяна перемогла на олімпійській дистанції у каное-двійці на дистанції 500 м що вважається найкращим результатом, — вказав тренер Дмитро Пазухін. — Непогано виступила Олена Григор’єва, яка тільки почала виступати у віковій категорії серед дорослих спортсменів. Байдарка-четвірка, де вона змагалася, на дистанції 500 м програла більш досвідченим спортсменам, які вже увійшли до складу збірної країни, а в одиночці вона трохи не дотягнула до призового місця, прийшла четвертою».

Олена Григор’єва виборола дві бронзові медалі — у байдарці-двійці та байдарці-четвірці на дистанції 500 м. Також «бронзу» у каное-четвірці на дистанції 500 м завоював Ігор Новак. Нагадаємо, нещодавно Тетяна Смиловенко та Олена Григор’єва взяли участь у чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді у віці до 23 років. Змагання відбулися 27-30 червня у Братиславі (Словаччина).