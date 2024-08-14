Мелодії серця Світлани Косяк — від дитячої мрії до міжнародного визнання

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 179

У сучасному світі музики талановиті особистості залишають слід, вплітаючи душу у кожну мелодію. Серед таких музичних віртуозів виділяється кременчужанка Світлана Косяк, чий талант піаністки та композиторки завоював серця багатьох слухачів та поціновувачів музики. Її творчість виділяється мелодійністю фортепіанних творів та пісень.

Вперше за піаніно Світлана сіла у шість років. Спочатку це були приватні уроки у Людмили Гайворонської, яка надихнула й допомогла всім серцем полюбити музику й проникнути в її чарівний світ. Потім — вісім років навчання в Лубенській музичній школі й спроба себе в ролі композиторки.

— Свій перший твір «Спогади» я написала у 18 років, але тільки у 2019 році брала участь з цим твором у конкурсі «SOLOVIOV ART», який проходив у Києві. Це був мій перший конкурс, в якому я брала участь разом з сином Юрієм, — розповідає жінка.

Згодом Світлана брала участь у багатьох Міжнародних та Всеукраїнських фестивалях, як композиторка.

Світлана брала участь у міжнародному проєкті «Відновлення імен славетних українців», в рамках якого написала музичний портрет медсестри Катерини Муравйової.

Вона — лауреатка Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів, які були проведені за підтримки Полтавського обласного осередку Національної Спілки композиторів України, авторка сучасних музичних творів та пісень, написаних на вірші відомих українських поетів.

Її авторські пісні «Борітеся — поборете», «Тече вода з-під явора» на слова Тараса Шевченка стали відомими й полюбилися багатьом українцям.

— Я пишаюся тим, що моє ім’я, як композиторки, стоїть поруч з ім’ям українського символу Тараса Шевченка. Пісню «Борітеся — поборете», я присвятила силі України та українських захисників і захисниць, — каже композиторка.

Не менш Світлана пишається піснею «Незламні духом, великі серцем», яку заспівала на фестивалі гідності «Незламні духом», який проходив у Києві. Цей фестиваль об'єднує захисників й захисниць України, а також осіб з інвалідністю й показує силу їх духу й прагнення до нових досягнень.

До речі Світлана вже шість років є членкинею Союзу осіб з інвалідністю України й своєю творчістю доводить силу духу людей з інвалідністю. Ця сила проявляється в кожному аспекті життя жінки — від навчання до творчості й перемог. Вона не просто адаптувалася до умов, які диктує життя, але й, перевершуючи очікування, досягла успіхів там, де інші могли зупинитися.

Зараз Світлана працює над власним проєктом «Музика пір року». В цей проєкт входять такі композиції, як «Пробудження весни», «Вальс літа», «Елегія осені» та «Зимовий романс».

Розповідаючи про плани, жінка каже, що у вересні на Львівщині буде проходити Міжнародний фестиваль-конкурс «Таланти України», куди її запросили стати членкинею журі. Це масштабний фестиваль, який збирає багатьох музикантів. Світлана неодноразово брала в ньому участь й ставала Лауреаткою Першої премії. Минулого року на VI Міжнародному фестивалі-конкурсі «Таланти України», талановита композиторка стала володарем Гран-прі та Лауреатом Першої премії у категорії «Композиторська творчість».

Її неперевершене виконання та унікальний композиторський стиль захоплюють, змушуючи кожну ноту звучати з новою силою та емоцією.

Світлана Косяк — не просто музикант, вона — митець, який створює нові світи, що знаходять відгук у душах тисяч людей.