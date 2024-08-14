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В Україні по-новому вакцинуватимуть від коронавірусу

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 800

 Міністерство охорони здоров'я України затвердило спрощені схеми вакцинації, які відповідають останнім світовим рекомендаціям щодо щеплень проти COVID-19 Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ)

Відтепер вакцинація населення від коронавірусу відбуватиметься за спрощеною процедурою: більшість людей робитимуть одне щеплення проти COVID-19. А людям, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби, передбачатиметься введення більшої кількості доз — тобто ревакцинація через 6-12 місяців.

Окрім цього, зміниться визначення етапів вакцинації. Одне (для частини населення два) щеплення вважатимуться первинною вакцинацією. А всі наступні — ревакцинація проти COVID-19.

Повторну вакцинацію рекомендують робити через 6-12 місяців тільки людям, які перебувають у зоні ризику:

  • дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет або супутні чи важкі хронічні захворювання;
  • вагітним;
  • людям, старшим за 60 років;
  • дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику тяжкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції,
  • представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові та ін.).

Потребу в ревакцинації визначатиме лікар, спираючись на рекомендації міністерства.

Для первинної вакцинації та ревакцинації може бути використана будь-яка з доступних у країні вакцин проти COVID-19. За наявності вибору вакцини рекомендується надавати перевагу адаптованій під варіант Omicron.

— Наразі в Україні доступно понад 500 тисяч доз омікрон-специфічної вакцини (виробництва Pfizer), вона є в усіх областях, — зазначили в МОЗ.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: ковід вакцінація МОЗ
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