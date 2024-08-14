В Україні по-новому вакцинуватимуть від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України затвердило спрощені схеми вакцинації, які відповідають останнім світовим рекомендаціям щодо щеплень проти COVID-19 Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ)
Відтепер вакцинація населення від коронавірусу відбуватиметься за спрощеною процедурою: більшість людей робитимуть одне щеплення проти COVID-19. А людям, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби, передбачатиметься введення більшої кількості доз — тобто ревакцинація через 6-12 місяців.
Окрім цього, зміниться визначення етапів вакцинації. Одне (для частини населення два) щеплення вважатимуться первинною вакцинацією. А всі наступні — ревакцинація проти COVID-19.
Повторну вакцинацію рекомендують робити через 6-12 місяців тільки людям, які перебувають у зоні ризику:
Потребу в ревакцинації визначатиме лікар, спираючись на рекомендації міністерства.
Для первинної вакцинації та ревакцинації може бути використана будь-яка з доступних у країні вакцин проти COVID-19. За наявності вибору вакцини рекомендується надавати перевагу адаптованій під варіант Omicron.
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