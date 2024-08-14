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У Глобиному чоловік украв та розбив «Таврію»

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 264

 

Чоловікові загрожує до 5 років тюрми

13 серпня близько 15.00 у 34-річної мешканки Глобиного з двору зник легковий автомобіль ЗАЗ Таврія. Поліція розпочала кримінальне провадження та розшукала автомобіль, повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та оперативники місцевого відділу поліції. За словами Богдана Єременка, тимчасово виконувача обов’язків начальника відділу № 1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції, автомобіль знайшли на дорозі Глобине — Землянки з механічними пошкодженнями, характерними для ДТП. Поліція швидко встановила особу, причетну до викрадення, яким виявився 58-річний місцевий житель.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження відкрили за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, що передбачає до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, що у червні під Полтавою у жінки з двору викрали Citroen Berlingo.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: угон викрадення авто
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