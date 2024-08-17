На проспекті Свободи велосипедист потрапив під машину — соцмережі

17 травня на проспекті Свободи біля перехрестя з вулицею Героїв Маріуполя велосипедист потрапив під колеса машини. Про це повідомили очевидці, повідомляється на місцевих телеграм-каналах.
На місці події працювали медики «швидкої» та правоохоронці.
Нагадаємо, 16 серпня у селі Нова Знамʼянка Кременчуцького району автомобіль Skoda наїхав на велосипедистку. Внаслідок аварії велосипедистка травмувалась, її госпіталізували до медичного закладу Кременчука.
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