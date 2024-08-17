Орденом святого Юрія Переможця нагородили священника з Кременчука отця Юрія

Грамоту та нагороду від Митрополита Київського і всієї України вручили під час урочистого богослужіння на площі Перемоги
Орденом святого великомученика Юрія Переможця нагородили отця Юрія Козіна з Кременчука. Нагороду вручили за віддане служіння Богові та Україні та жертовність у захисті добра і правди.
Грамоту та нагороду від Митрополита Київського і всієї України вручили під час урочистого богослужіння на площі Перемоги 16 серпня.
Нагадаємо, у парку біля Троїцької церкви кременчуцька влада хоче прибрати паркан.
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