Орденом святого Юрія Переможця нагородили священника з Кременчука отця Юрія

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Грамоту та нагороду від Митрополита Київського і всієї України вручили під час урочистого богослужіння на площі Перемоги

Орденом святого великомученика Юрія Переможця нагородили отця Юрія Козіна з Кременчука. Нагороду вручили за віддане служіння Богові та Україні та жертовність у захисті добра і правди.

Грамоту та нагороду від Митрополита Київського і всієї України вручили під час урочистого богослужіння на площі Перемоги 16 серпня.

Нагадаємо, у парку біля Троїцької церкви кременчуцька влада хоче прибрати паркан.