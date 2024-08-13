У парку біля Троїцької церкви кременчуцька влада хоче прибрати паркан

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 609

Паркан, що розташований на парковій зоні біля Троїцької церкви, міська влада хоче знести. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, жителі міста скаржаться, що земля біля церкви — комунальна, а отже огорожа, що стоїться у цій зоні — незаконна. Про це він сказав на засіданні виконавчого комітету 13 серпня.

Влада планує відкрити парк, а паркан перенести на межі ділянки, що належить релігійній громаді.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, чому у Кременчуці представників ПЦУ менше, ніж служителів УПЦ.