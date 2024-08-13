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У парку біля Троїцької церкви кременчуцька влада хоче прибрати паркан

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 609

Влада планує відкрити парк, а паркан перенести на межі ділянки, що належить релігійній громаді

Паркан, що розташований на парковій зоні біля Троїцької церкви, міська влада хоче знести. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, жителі міста скаржаться, що земля біля церкви — комунальна, а отже огорожа, що стоїться у цій зоні — незаконна. Про це він сказав на засіданні виконавчого комітету 13 серпня. 

Влада планує відкрити парк, а паркан перенести на межі ділянки, що належить релігійній громаді. 

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, чому у Кременчуці представників ПЦУ менше, ніж служителів УПЦ. 

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: 2pos.in.ua
Теги: Троїцька церква паркан парк
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