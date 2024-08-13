У Кременчуці з вікна другого поверху випав 6-річний хлопчик

12 серпня близько 19.30 на вулиці Лейтенанта Дніпрова у Кременчуці з вікна другого поверху багатоповерхівки випала дитина, повідомила пресслужба поліції. Про інцидент правоохоронців сповістили очевидці. На місце події прибули слідчі та ювенальні поліцейські.

За попередньою інформацією, 6-річний хлопчик випав з незачиненого кухонного вікна квартири. Наразі дитина перебуває у лікарні.

Ювенальні поліцейські встановлюють обставини нещасного випадку.

Нагадаємо, що у червні у Кременчуці з вікна багатоповерхівки випав 20-річний юнак.