У Кременчуці патрульні зупинили автівку-«двійник» зі збитим номером кузова

На місце патрульні викликали слідчих для встановлення усіх обставин
Учора, 12 серпня, кременчуцької патрульні на одному із блокпостів міста зупинили автівку-«двійник». Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
За попередніми даними, під час огляду автомобіля ВАЗ патрульні виявили, що номери кузова у машині змінені кустарним способом.
На місце патрульні викликали слідчих для встановлення усіх обставин події.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні виявили водіїв з ймовірно фальшивими документами.
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