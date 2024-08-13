У Кременчуці патрульні зупинили автівку-«двійник» зі збитим номером кузова

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На місце патрульні викликали слідчих для встановлення усіх обставин

Учора, 12 серпня, кременчуцької патрульні на одному із блокпостів міста зупинили автівку-«двійник». Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За попередніми даними, під час огляду автомобіля ВАЗ патрульні виявили, що номери кузова у машині змінені кустарним способом.

На місце патрульні викликали слідчих для встановлення усіх обставин події.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні виявили водіїв з ймовірно фальшивими документами.