На Полтавщині визначили регіональне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів — 5800 місць

У межах регіонального замовлення у закладах фахової передвищої освіти Полтавської області передбачено 1359 місць, а у закладах профтехосвіти — ще 4441 місце. Загалом 5800.
Крім того, заклади профтехосвіти другий рік поспіль готують фахових молодших бакалаврів. Цього року запланований набір абітурієнтів на 161 місце у три заклади області:
Про це у своєму Телеграм-каналі написав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Філіп Пронін додав, що у ПАНО імені М. В. Остроградського, Полтавському регіональному центрі підвищення кваліфікації, медичних коледжах Кременчука та Полтави свою кваліфікацію зможуть підвищити майже 11 тисяч педагогів, медиків, держслужбовців та посадовців місцевого самоврядування.
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