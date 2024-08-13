На Полтавщині визначили регіональне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів — 5800 місць

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У межах регіонального замовлення у закладах фахової передвищої освіти Полтавської області передбачено 1359 місць, а у закладах профтехосвіти — ще 4441 місце. Загалом 5800.

Крім того, заклади профтехосвіти другий рік поспіль готують фахових молодших бакалаврів. Цього року запланований набір абітурієнтів на 161 місце у три заклади області:

Вище професійне училище № 7 міста Кременчука;

Гадяцьке вище професійне аграрне училище;

Полтавське вище професійне училище ім. А.О. Чепіги.

Про це у своєму Телеграм-каналі написав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Реагуємо на виклики часу і потреби ринку праці. Визначилися з обсягами регіонального замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів. Підписав відповідне розпорядження. Цьогоріч маємо запит на спеціалістів у галузях охорони здоров’я, освіти, культури, транспорту, сільського господарства та промисловому секторі, — зазначив він.

Філіп Пронін додав, що у ПАНО імені М. В. Остроградського, Полтавському регіональному центрі підвищення кваліфікації, медичних коледжах Кременчука та Полтави свою кваліфікацію зможуть підвищити майже 11 тисяч педагогів, медиків, держслужбовців та посадовців місцевого самоврядування.

— Наші заклади мають готувати конкурентноспроможних фахівців, — резюмував він.