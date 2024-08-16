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Митрополит Кременчуцький і Полтавський Федір очолив урочисте богослужіння на площі Перемоги

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 321

Духовенство Православної церкви України молилося, зокрема, за збереження України та за українських військових

16 серпня на площі Перемоги відбулось урочисте богослужіння у День пам’яті Нерукотворного Образа Спасителя. Сьогодні також віряни святкують Третій Спас, у народі воно більш відоме як Горіховий Спас. Напередодні, 15 серпня, православні християни відзначали Успіння Пресвятої Богородиці. 

Богослужіння очолив митрополит Кременчуцький і Полтавський Федір. Духовенство Православної церкви України молилося, зокрема, за збереження України та за українських військових.  

 

Додамо, 1-го вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Через це змінилися дати багатьох церковних свят, зокрема Третього із трьох Спасів — Горіхового Спасу, який відзначають 16 серпня. Це завершальне свято періоду літніх Спасів. Віряни називають його Днем пам’яті Нерукотворного Образа Спасителя.

Цього дня християни освячують горіхи, мед, воду та фрукти нового врожаю. Проте, разом зі святкуванням є й певні обмеження та заборони, які важливо знати. Детальніше про це читайте ТУТ.

Нагадаємо, у храмі Серафима Саровського ПЦУ прихожани та священнослужителі відзначили храмове свято. Святкову службу очолили Митрополит Полтавський та Кременчуцький ПЦУ Федір і Архієпископ Вишгородський Агапіт.


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: ПЦУ Горіховий Спас
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