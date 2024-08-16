На рахунку Полтавщини — 3 медалі. У Полтаві відзначили призерів і учасників Олімпійських ігор-2024

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Призери Олімпійських ігор отримали сертифікати на півтора мільйона гривень, а їхні тренери — на 250 тисяч гривень, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події

У Полтаві відзначили спортсменів, які брали участь у цьогорічній Олімпіаді-2024. Це Жан Баленюк (греко-римська боротьба), Людмила Лузан (веслування), Олександр Хижняк (бокс), Павло Алтухов (веслування), Олег Кухарик (веслування), Ігор Трунов (веслування), Євген Павлюк (футбол), Ілля Крупський (футбол), Максим Городинець (стрільба).

Призери Олімпійських ігор отримали сертифікати на півтора мільйона гривень, а їхні тренери — на 250 тисяч гривень, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події. Такими спортсменами стали Жан Беленюк (3 місце), Людмила Лузан (2 місце) та Олександр Хижняк (1 місце).

Інші учасники та їхні тренери отримали сертифікати на 100 тисяч гривень.

Під час заходу паралімпійців провели на 17-ті літні Паралімпійські ігри. Спортсмени Олімпіади-2024 передали їм прапор України. Його взяв спортсмен з параплавання Ярослав Денисенко.









Фото: Яна Гудзь