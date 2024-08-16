Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

Пляжі Кременчука: Сухий Кагамлик — забруднення води у 140 разів перевищує норму, Дніпра — у 48

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 117

 

Показники мікробіологічної забрудненості води річкової не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам

Кременчуцький відокремлений підрозділ Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», повідомляє, що якість води відкритих водойм у місцях масового відпочинку жителів міста не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Це повідомлення оприлюднила пресслужба Кременчуцької міської ради.

За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 16 серпня 2024 року показники мікробіологічної забрудненості річкової води становлять:

  • р. Сухий Кагамлик, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» — індекс ЛКП початок пляжу 210 000, кінець пляжу 700 000, (допустиме значення — 5 000) 
  • р. Дніпро, центральний пляж — індекс ЛКП початок пляжу 37 000, кінець пляжу 240 000 (допустиме значення — 5 000).

Отже, виходить, що за даними цих досліджень на пляжі Сухого Кагамлика рівень забрудненості води перевищує норму у 42 — 140 разів, а на центральному пляжі Дніпра у 7 — 48 разів.

Індекс ЛКП — свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозо позитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.

— З метою недопущення виникнення та розповсюдження  інфекційних захворювань санлікарі не рекомендують  купатися на пляжі в районі центральному пляжі (р. Дніпро), не використовувати воду з водойм для миття рук, фруктів та овочів, а також закликають не користуватися іншими  місцями відпочинку біля водойм, перш за все для купання, — йдеться у повідомленні.
ПО ТЕМІ:

У повітрі в Кременчуці виявили перевищення шкідливих речовин

0
Автор: Віктор Крук
Теги: забруднення пляжі кишкова паличка рівень забрудненості Дніпро Сухий Кагамлик Центральний пляж
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх