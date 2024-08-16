Пляжі Кременчука: Сухий Кагамлик — забруднення води у 140 разів перевищує норму, Дніпра — у 48

Показники мікробіологічної забрудненості води річкової не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам
Кременчуцький відокремлений підрозділ Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», повідомляє, що якість води відкритих водойм у місцях масового відпочинку жителів міста не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.
Це повідомлення оприлюднила пресслужба Кременчуцької міської ради.
За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 16 серпня 2024 року показники мікробіологічної забрудненості річкової води становлять:
Отже, виходить, що за даними цих досліджень на пляжі Сухого Кагамлика рівень забрудненості води перевищує норму у 42 — 140 разів, а на центральному пляжі Дніпра у 7 — 48 разів.
Індекс ЛКП — свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозо позитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.
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