Пляжі Кременчука: Сухий Кагамлик — забруднення води у 140 разів перевищує норму, Дніпра — у 48

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Кременчуцький відокремлений підрозділ Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», повідомляє, що якість води відкритих водойм у місцях масового відпочинку жителів міста не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Це повідомлення оприлюднила пресслужба Кременчуцької міської ради.

За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 16 серпня 2024 року показники мікробіологічної забрудненості річкової води становлять:

р. Сухий Кагамлик, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» — індекс ЛКП початок пляжу 210 000, кінець пляжу 700 000, (допустиме значення — 5 000)

р. Дніпро, центральний пляж — індекс ЛКП початок пляжу 37 000, кінець пляжу 240 000 (допустиме значення — 5 000).

Отже, виходить, що за даними цих досліджень на пляжі Сухого Кагамлика рівень забрудненості води перевищує норму у 42 — 140 разів, а на центральному пляжі Дніпра у 7 — 48 разів.

Індекс ЛКП — свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозо позитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.

— З метою недопущення виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань санлікарі не рекомендують купатися на пляжі в районі центральному пляжі (р. Дніпро), не використовувати воду з водойм для миття рук, фруктів та овочів, а також закликають не користуватися іншими місцями відпочинку біля водойм, перш за все для купання, — йдеться у повідомленні.