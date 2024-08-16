У Кременчуці горів будинок

16 серпня о 5.27 в житловому будинку на вул. Академіка Герасимовича в Кременчуці сталася пожежа. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.
Прибувши на місце події, рятувальники виявили, що горить житловий будинок на площі 40 м². Через сильне задимлення вони працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу вдалося ліквідувати о 6.58.
Вогонь знищив побутові прилади, дерев'яні кухонні меблі, кухонну гарнітуру, пластикове вікно та двері. Пошкодив покрівлю на площі 40 м², вікно, телевізор, вживані речі, а також закоптив стіни та стелю будинку на площі 80 м².
Надзвичайникам вдалося врятувати житловий будинок. Травмованих чи загиблих немає.
До гасіння залучили два відділення ДСНС.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, 14 серпня внаслідок пожежі у Кривушах загинула жінка.
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