У Кременчуці горів будинок

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16 серпня о 5.27 в житловому будинку на вул. Академіка Герасимовича в Кременчуці сталася пожежа. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

Прибувши на місце події, рятувальники виявили, що горить житловий будинок на площі 40 м². Через сильне задимлення вони працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу вдалося ліквідувати о 6.58.

Вогонь знищив побутові прилади, дерев'яні кухонні меблі, кухонну гарнітуру, пластикове вікно та двері. Пошкодив покрівлю на площі 40 м², вікно, телевізор, вживані речі, а також закоптив стіни та стелю будинку на площі 80 м².

Надзвичайникам вдалося врятувати житловий будинок. Травмованих чи загиблих немає.

До гасіння залучили два відділення ДСНС.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, 14 серпня внаслідок пожежі у Кривушах загинула жінка.